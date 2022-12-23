Клиенты задонатили, WOG и Visa удвоили и собрали почти 4,9 млн гривен на топливо для волонтеров

Проект «Добропаливо» продолжался с 20 октября по 30 ноября 2022 года. Каждый клиент WOG мог присоединиться к нему и «подвесить» для волонтеров любое количество топлива. Все благотворительные литры, за которые были уплачены картой Visa, сеть WOG и компания Visa удвоили за свой счет.

«Упорство, с которым украинцы приобщались к проекту, впечатляет. К призыву оставить дополнительные 1, 2 или 3 литра Добропалива присоединились десятки тысяч наших клиентов. Многие из них стремились поддержать доброе дело и «подвешивали» 20, 50 или 100 литров Добропалива. Мы в очередной раз доказали, и прежде всего, когда сплотиться, что для нас не существует препятствий, которые бы мы не преодолели», - подчеркнул директор по маркетингу сети АЗК WOG Геннадий Карлинский.

«Мы в очередной раз убедились в том, что украинцы, во-первых, способны мгновенно объединять усилия и творить вместе добрые дела. Во-вторых, цифровые платежи и транзакционная благотворительность становятся уже определенным трендом для большинства населения – когда держатели наших карт привычно оплачивают товары и услуги безналично, и при этом легко приобщаются к фандрайзингу или оплате ресурсов на благотворительные цели. И мы были очень рады совместно с партнерами воплотить этот проект и удвоить суммы, уплаченные за «подвешенные» литры бензина, картами Visa. Зимой вопрос горючего как никогда актуален для волонтеров», - подчеркнула Светлана Чирва, вице-президент, региональная менеджерка Visa в Украине и Молдове.

«Благодаря сотрудничеству с WOG и Visa в проекте «Добропаливо» мы уже смогли отправить помощь в прифронтовые и деоккупированные населенные пункты, – говорит основатель фонда «Жизнелюб» Тина Николова (Михайловская). –Доставили продукты, теплые вещи и жизненно необходимые медикаменты в Харьков и область –Купянск, Изюм, Чугуев, Балаклею. Отвезли помощь в Херсон и Херсонскую область, а также обеспечили горючим пункты несокрушимости в трех районах Киева. Мы благодарны проекту и всем людям, которые присоединились к нему и «подвешивали» горючее на заправках. Благодаря вам те, кому больше всего нужна помощь, могут получить ее».

Благодаря совместным усилиям клиентов WOG, бизнеса и благотворительного фонда поддержку и помощь получат люди, которые сегодня нуждаются в этом как никогда.

* – с учетом автомобильного газа, бензина и дизельного горючего.