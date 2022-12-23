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Клієнти задонатили, WOG та Visa подвоїли та зібрали майже 4,9 млн гривень на пальне для волонтерів

Клієнти задонатили, WOG та Visa подвоїли та зібрали майже 4,9 млн гривень на пальне для волонтерів

Київ • УНН

 • 969902 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. 4 884 893 грн або майже 120 000* л Добропалива отримають волонтери благодійного фонду «Життєлюб» в межах однойменної акції. Цей безпрецедентний обсяг пального дозволить їм бути мобільними та доставляти ліки, продукти та товари першої необхідності найбільш вразливим верствам населення на прифронтові та деокуповані території.

Проєкт «Добропаливо» тривав з 20 жовтня до 30 листопада 2022 року. Кожен клієнт WOG мав змогу долучитися до нього та «підвісити» для волонтерів будь-яку кількість пального. Всі благодійні літри, за які було сплачено карткою Visa, мережа WOG та компанія Visa подвоїли за власний рахунок.

«Завзяття, з яким українці долучалися до проєкту, вражає. До заклику лишити додаткові 1, 2 чи 3 літри Добропалива долучились десятки тисяч наших клієнтів. Чимало з них прагнули підтримати добру справу й «підвішували» 20, 50 чи 100 літрів Добропалива. Ми вкотре довели, і насамперед собі, коли згуртуватись, для нас не існує перешкод, які б ми не подолали», - підкреслив директор з маркетингу мережі АЗК WOG Геннадій Карлінський.

«Ми вкотре переконались в тому, що українці, по-перше, здатні митєєво об’єднувати зусилля і творити разом добрі справи. По-друге, цифрові платежі та транзакційна благодійність стають вже певним трендом для більшості населення – коли власники наших карток звично сплачують за товари та послуги безготівково, і при цьому легко долучаються до фандрайзингу чи оплати ресурсів на благодійні цілі. І ми були дуже раді спільно з партнерами втілити цей проєкт та подвоїти суми, сплачені за «підвішені» літри бензину, картками Visa. Взимку питання пального як ніколи актуальне для волонтерів», - підкреслила Світлана Чирва, віцепрезидентка, регіональна менеджерка Visa в Україні та Молдові.

«Завдяки співпраці з WOG та Visa у проєкті «Добропаливо» ми вже змогли відправити допомогу в прифронтові та деокуповані населені пункти, – каже засновниця фонду «Життєлюб» Тіна Ніколова (Михайловська). – Доставили продукти, теплі речі та життєво необхідні медикаменти в Харків та область – Куп‘янськ, Ізюм, Чугуїв, Балаклію. Відвезли допомогу в Херсон та Херсонську область, а також забезпечили пальним пункти незламності в трьох районах Києва. Ми вдячні проєкту та всім людям, які долучилися до нього й «підвішували» пальне на заправках. Завдяки вам ті, кому найбільше потрібна допомога, можуть її отримати».

Завдяки спільним зусиллям клієнтів WOG, бізнесу та благодійного фонду підтримку та допомогу отримають люди, які сьогодні потребують цього як ніколи.

* - з урахуванням автомобільного газу, бензину та дизельного пального.

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