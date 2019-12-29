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Клип Nirvana набрал больше 1 млрд просмотров на YouTube

Клип Nirvana набрал больше 1 млрд просмотров на YouTube

Киев  •  УНН

 • 36594 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Количество просмотров клипа группы Nirvana на песню “Smells Like Teen Spirit” превысило на YouTube 1 млрд. Об этом свидетельствуют данные на странице ролика, пишет УНН со ссылкой также на издание NME.

На официальном канале группы музыкальное видео, снятое в 1991 году, было опубликовано 10 лет назад.

Как отмечает музыкальное издание NME, это второй на YouTube клип 1990-х, которому удалось набрать столько просмотров. Ранее этого результата достигла группа Guns N’ Roses с видео на композицию “November Rain”. На данный момент ролик опережает Smells Like Teen Spirit почти на 300 млн просмотров. Третьим по популярности клипом из 90-х стал “Zombie” группы Cranberries, у которого примерно 980 млн просмотров.

“Smells Like Teen Spirit” — один из главных хитов Nirvana. Композиция была поставлена на девятое место в списке “500 величайших песен всех времен” журнала Rolling Stone, а также фигурирует в рейтингах лучших песен множества других музыкальных изданий. Видеоклип на нее был награжден двумя премиями MTV Video Music Awards.

“Smells Like Teen Spirit” (с англ. — "Пахнет подростковым духом“) — из альбома Nevermind. Написана Куртом Кобейном, Кристом Новоселичем и Дейвом Гролом, спродюсирована Бутчем Вигом. Мелодия песни характерна своей концепцией — “тихие куплеты с зыбкой, хорусовой гитарой, переходящие в громкий, хардкоровый припев” — которая стала распространённым шаблоном в альтернативном роке из-за популярности “Smells Like Teen Spirit”. Впоследствии её копировали многие исполнители этого направления.

Внезапный успех “Smells Like Teen Spirit” способствовал мейнстримовой популярности Nevermind, позволив альбому занять верхние строчки во многих музыкальных чартах 1992 года. Песня была первым и одним из самых популярных хитов группы Nirvana. Она достигла шестого места в чарте Billboard, возглавила ряд хит-парадов по всему миру в 1991 и 1992 годах.

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