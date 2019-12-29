Кліп Nirvana набрав більше 1 млрд переглядів на YouTube
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Кількість переглядів кліпу гурту Nirvana на пісню “Smells Like Teen Spirit” перевищило на YouTube 1 млрд. Про це свідчать дані на сторінці ролика, пише УНН з посиланням також на видання NME.
На офіційному каналі гурту музичне відео, зняте в 1991 році, було опубліковано 10 років тому.
Як зазначає музичне видання NME, це другий на YouTube кліп 1990-х, якому вдалося набрати стільки переглядів. Раніше цього результату досяг гурт Guns N ’Roses з відео на композицію “November Rain”. На даний момент ролик випереджає Smells Like Teen Spirit майже на 300 млн переглядів. Третім за популярністю кліпом з 90-х став “Zombie” гурту Cranberries, у якого приблизно 980 млн переглядів.
“Smells Like Teen Spirit” — один з головних хітів Nirvana. Композиція була поставлена на дев’яте місце в списку “500 найкращих пісень усіх часів” журналу Rolling Stone, а також фігурує в рейтингах кращих пісень безлічі інших музичних видань. Відеокліп на неї був нагороджений двома преміями MTV Video Music Awards.
“Smells Like Teen Spirit” (з англ. — “Пахне підлітковим духом”) — з альбому Nevermind. Написана Куртом Кобейном, Крістом Новоселічем і Дейвом Гролом, спродюсований Бутчем Вігом. Мелодія пісні характерна своєю концепцією — “тихі куплети з хиткою, хорусовою гітарою, що переходять в гучний, хардкоровий приспів” — яка стала поширеним шаблоном в альтернативному році через популярність “Smells Like Teen Spirit”. Згодом її копіювали багато виконавців цього напрямку.
Раптовий успіх “Smells Like Teen Spirit” сприяв мейнстрімовій популярності Nevermind, дозволивши альбому зайняти верхні рядки в багатьох музичних чартах 1992 року. Пісня була першим і одним з найпопулярніших хітів гурту Nirvana. Вона досягла шостого місця в чарті Billboard, очолила ряд хіт-парадів по всьому світу в 1991 і 1992 роках.