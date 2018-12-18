Климпуш-Цинцадзе "сверила часы" с Генеральным секретарем НАТО

"Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе встретилась с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом во время рабочего визита в штаб-квартиру НАТО. Стороны "сверили часы" сотрудничества Украины с НАТО", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, по словам Климпуш-Цинцадзе, в НАТО положительно оценили реформы, которые Украина продолжает выполнять, в частности, в сфере сектора безопасности и обороны, а также призвали не тормозить реформы несмотря на избирательный период.



Напомним, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось заседание Комиссии Украина-НАТО.