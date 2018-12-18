Климпуш-Цинцадзе "звірила годинники" з Генеральним секретарем НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе "звірила годинники" з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом щодо співпраці України з альянсом, передає УНН з посиланням на прес-службу офісу віце-прем’єрки.
“Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом під час робочого візиту до штаб-квартири НАТО. Сторони „звірили годинники“ співпраці України з Альянсом”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, за словами Климпуш-Цинцадзе, у НАТО позитивно оцінили реформи, які Україна продовжує виконувати, зокрема, у сфері сектору безпеки і оборони, а також закликали не гальмувати реформи не зважаючи на виборчий період.
Нагадаємо, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулось засідання Комісії Україна-НАТО.