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Климпуш-Цинцадзе "звірила годинники" з Генеральним секретарем НАТО

Київ • УНН

 • 29309 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе "звірила годинники" з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом щодо співпраці України з альянсом, передає УНН з посиланням на прес-службу офісу віце-прем’єрки.

Климпуш-Цинцадзе "звірила годинники" з Генеральним секретарем НАТО

“Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом під час робочого візиту до штаб-квартири НАТО. Сторони „звірили годинники“ співпраці України з Альянсом”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, за словами Климпуш-Цинцадзе, у НАТО позитивно оцінили реформи, які Україна продовжує виконувати, зокрема, у сфері сектору безпеки і оборони, а також закликали не гальмувати реформи не зважаючи на виборчий період.

Нагадаємо, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулось засідання Комісії Україна-НАТО.

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