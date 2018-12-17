Комісія Україна-НАТО збереться у Брюсселі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У вівторок, 18 грудня, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО. Його анонсували у прес-службу НАТО, передає УНН.
"У вівторок, 18 грудня 2018 року Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг зустрінеться з віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванною Климпуш-Цинцадзе. Пані Іванна Климпуш-Цинцадзе також візьме участь у засіданні Комісії Україна-НАТО", - повідомили у НАТО.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто раніше заявив, що Будапешт підтримує територіальну цілісність України, але слідує своїй політиці щодо нацменшин, і не буде підтримувати проведення Комісії Україна-НАТО до тих пір, поки в Україні будуть порушуватися права угорської нацменшини.