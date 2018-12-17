Комиссия Украина-НАТО соберется в Брюсселе

"Во вторник, 18 декабря 2018 года Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе. Госпожа Иванна Климпуш-Цинцадзе также примет участие в заседании Комиссии Украина-НАТО", - сообщили в НАТО.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Будапешт поддерживает территориальную целостность Украины, но следует своей политике в отношении нацменьшинств, и не будет поддерживать проведение Комиссии Украина-НАТО до тех пор, пока в Украине будут нарушаться права венгерского нацменьшинства.