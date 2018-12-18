Климпуш-Цинцадзе розповіла про підсумки засідання Комісії Україна-НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У НАТО позитивно оцінили реформи, які Україна продовжує виконувати, зокрема, у сфері сектору безпеки і оборони, а також закликали не гальмувати реформи не зважаючи на виборчий період. Про це за підсумками засідання Комісії Україна-НАТО у Брюсселі розповіла журналістамвіце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає УНН.
“(Обговорили — ред.) з партнерами виконання Річної національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО на 2018 і наші плани на 2019 рік. Отримали дуже позитивну оцінку наших партнерів щодо тих зобов’язань, які нам вдалось виконати, щодо тих реформ, які ми продовжуємо як у сфері сектору безпеки і оборони, так і в сфері реформування інших галузей”, — повідомила вона.
Віце-прем’єр-міністр проінформувала партнерів про те, що ми кардинально змінили підхід до формування РНП на наступний рік. За її словами, в програмі міститимуться стратегічні цілі, конкретні завдання та заходи, які будуть допомагати реалізації цих стратегічних цілей.
“Що стосується наполягань наших партнерів, які ми почули під час засідання, це те, що є очікування від України. Що не зважаючи на виборчий період, процес реформ не буде відкладатись, що ми будемо далі продовжувати рухатись цим шляхом”, — сказала вона.
У НАТО засвідчили підтримку територіальної цілісності, незалежності і суверенітету України, зазначила Климпуш-Цинцадзе.
“Я також подякувала партнерам, тому що всі країни-члени НАТО підтримали нашу резолюцію, яка вчора була прийнята в ООН щодо мілітаризації Криму. Вони також вимагають звільнення наших моряків”, — сказала віце-прем’єр.
Нагадаємо, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулось засідання Комісії Україна-НАТО.