Климпуш-Цинцадзе рассказала об итогах заседания Комиссии Украина-НАТО

"(Обсудили - ред.) с партнерами выполнение Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2018 год и наши планы на 2019 год. Получили очень положительную оценку наших партнеров в отношении тех обязательств, которые нам удалось выполнить, по тем реформам, которые мы продолжаем как в сфере сектора безопасности и обороны, так и в сфере реформирования других отраслей", - сообщила она.

Вице-премьер-министр проинформировала партнеров о том, что мы кардинально изменили подход к формированию РНП на следующий год. По ее словам, в программе будут содержаться стратегические цели, конкретные задачи и мероприятия, которые будут помогать реализации этих стратегических целей.

"Что касается настояний наших партнеров, что мы услышали во время заседания, это то, что есть ожидания от Украины. Что несмотря на избирательный период, процесс реформ не будет откладываться, что мы будем дальше продолжать двигаться по этому пути", - сказала она.

В НАТО подтвердили поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины, отметила Климпуш-Цинцадзе.

"Я также поблагодарила партнеров, потому что все страны-члены НАТО поддержали нашу резолюцию, которая вчера была принята в ООН по милитаризации Крыма. Они также требуют освобождения наших моряков", - сказала вице-премьер.

Напомним, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось заседание Комиссии Украина-НАТО.