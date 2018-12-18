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Климпуш-Цинцадзе рассказала об итогах заседания Комиссии Украина-НАТО

Киев • УНН

 • 7354 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В НАТО положительно оценили реформы, которые Украина продолжает выполнять, в частности, в сфере сектора безопасности и обороны, а также призвали не тормозить реформы несмотря на избирательный период. Об этом по итогам заседания Комиссии Украина-НАТО в Брюсселе рассказала журналистам вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает УНН.

Климпуш-Цинцадзе рассказала об итогах заседания Комиссии Украина-НАТО

"(Обсудили - ред.) с партнерами выполнение Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2018 год и наши планы на 2019 год. Получили очень положительную оценку наших партнеров в отношении тех обязательств, которые нам удалось выполнить, по тем реформам, которые мы продолжаем как в сфере сектора безопасности и обороны, так и в сфере реформирования других отраслей", - сообщила она.

Вице-премьер-министр проинформировала партнеров о том, что мы кардинально изменили подход к формированию РНП на следующий год. По ее словам, в программе будут содержаться стратегические цели, конкретные задачи и мероприятия, которые будут помогать реализации этих стратегических целей.

"Что касается настояний наших партнеров, что мы услышали во время заседания, это то, что есть ожидания от Украины. Что несмотря на избирательный период, процесс реформ не будет откладываться, что мы будем дальше продолжать двигаться по этому пути", - сказала она.

В НАТО подтвердили поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины, отметила Климпуш-Цинцадзе.

"Я также поблагодарила партнеров, потому что все страны-члены НАТО поддержали нашу резолюцию, которая вчера была принята в ООН по милитаризации Крыма. Они также требуют освобождения наших моряков", - сказала вице-премьер.

Напомним, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось заседание Комиссии Украина-НАТО.

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