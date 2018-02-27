Климкин заявил о заказном внешнем следе в действиях провокаторов в Ужгороде
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил поджог Общества венгерской культуры в Ужгороде и заявил о заказном внешнем следе в действиях провокаторов. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.
“Решительно осуждаю очередную провокацию в Ужгороде против помещения венгерского меньшинства. Системность и сходство действий провокаторов свидетельствует о заказном внешнем следе. Мы не оставим наших венгров одних! Вместе будем противодействовать попыткам дестабилизации Закарпатья!” — написал П.Климкин.
Как сообщал УНН, в ночь на вторник 27 февраля в Ужгороде снова подожгли офис Общества венгерской культуры.
Напомним, в начале февраля офис венгерского культурного общества Закарпатья уже горел. В Закарпатские ОГА сообщили, что венгерское общество в Ужгороде подожгли экстремисты из Польши.
Решительно осуждаю очередную провокацию в Ужгороде против помещения венгерского меньшинства. Системность и сходство действий провокаторов свидетельствует о заказном внешний след. Мы не оставим наших венгров один! Вместе будем противодействовать попыткам дестабилизации Закарпатье!— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 27 февраля 2018 г.