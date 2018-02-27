Клімкін засудив підпал Товариства угорської культури в Ужгороді
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив підпал Товариства угорської культури в Ужгороді та заявив про замовний зовнішній слід у діях провокаторів. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.
“Рішуче засуджую чергову провокацію в Ужгороді проти приміщення угорської меншини. Системність і схожість дій провокаторів свідчить про замовний зовнішній слід. Ми не залишимо наших угорців наодинці! Разом будемо протидіяти спробам дестабілізації Закарпаття!” — написав П.Клімкін.
Як повідомляв УНН, у ніч на вівторок 27 лютого в Ужгороді знову підпалили офіс Товариства угорської культури.
Нагадаємо, на початку лютого офіс угорського культурного товариства Закарпаття вже горів. У Закарпатські ОДА повідомили, що угорське товариство в Ужгороді підпалили екстремісти з Польщі.
Рішуче засуджую чергову провокацію в Ужгороді проти приміщення угорської меншини. Системність і схожість дій провокаторів свідчить про замовний зовнішній слід. Ми не залишимо наших угорців наодинці! Разом будемо протидіяти спробам дестабілізації Закарпаття!— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 27 февраля 2018 г.