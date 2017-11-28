Климкин считает, что Украина в существовании Европы будет играть решающую роль

"Я считаю, что мы должны прекратить дискуссию о нашем месте в Европе. Мы в Европе. На самом деле Украина будет определять сам европейский проект. Посмотрите на Европу сейчас - Россия ведет гибридную войну везде, и это угроза существованию государственных институтов Европы, и каким образом Европа выйдет из этой ситуации - зависит в том числе и от нас", - сказал П.Климкин.

При этом он отметил, что Украина в этом партнерстве для Европы значит гораздо больше, чем кто-либо представляет.

Как сообщал УНН, Украина вошла в два крупных транспортных коридора.