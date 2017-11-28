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Клімкін вважає, що Україна в існуванні Європи відіграватиме визначну роль

Клімкін вважає, що Україна в існуванні Європи відіграватиме визначну роль

Київ • УНН

 • 10939 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що Україна відіграватиме визначну роль в існуванні Європи. Про це він заявив під час восьмого національного експертного форуму “Україна: у прагненні до рівноваги”, передає кореспондент УНН.

"Я вважаю, що ми маємо припинити дискусію про наше місце в Європі. Ми є в Європі. Насправді Україна буде визначати сам європейський проект. Подивіться на Європу зараз — Росія веде гібридну війну скрізь, і це загроза існуванню державних інституцій Європи, і яким чином Європа вийде з цієї ситуації — залежить в тому числі і від нас", — сказав П.Клімкін.

При цьому він зауважив, що Україна в цьому партнерстві для Європи значить набагато більше, ніж хтось уявляє.

Як повідомляв УНН, Україна увійшла до двох великих транспортних коридорів.

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