Клімкін вважає, що Україна в існуванні Європи відіграватиме визначну роль

"Я вважаю, що ми маємо припинити дискусію про наше місце в Європі. Ми є в Європі. Насправді Україна буде визначати сам європейський проект. Подивіться на Європу зараз — Росія веде гібридну війну скрізь, і це загроза існуванню державних інституцій Європи, і яким чином Європа вийде з цієї ситуації — залежить в тому числі і від нас", — сказав П.Клімкін.

При цьому він зауважив, що Україна в цьому партнерстві для Європи значить набагато більше, ніж хтось уявляє.

Як повідомляв УНН, Україна увійшла до двох великих транспортних коридорів.