Климкин в США представит видение реформы миротворчества ООН

Темой дебатов определено "Совместные действия для повышения эффективности операций ООН по поддержанию мира".

"Участие в заседании позволит более детально осветить подходы нашего государства к актуальным вопросам реформирования миротворческого направления деятельности ООН, а также позволит обеспечить дальнейшую консолидацию международного сообщества в противодействии российской агрессии против Украины и продвижению интересов Украины в ООН", - говорится в сообщении.

Во время пребывания в Нью-Йорке 27-28 марта планируется ряд встреч Климкина с иностранными партнерами и руководством ООН.