Клімкін у США представить бачення реформи миротворчості ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін їде до Нью-Йорка на відкриті дебати Ради безпеки ООН, де планує детально висвітлити підходи нашої держави до актуальних питань реформування миротворчого напрямку діяльності ООН. Про це УНН повідомили у прес-службі МЗС України.
Темою дебатів визначено "Спільні дії для підвищення ефективності операцій ООН з підтримання миру".
"Участь у засіданні надасть можливість більш детально висвітлити підходи нашої держави до актуальних питань реформування миротворчого напрямку діяльності ООН, а також дозволить забезпечити подальшу консолідацію міжнародної спільноти у протидії російській агресії проти України та просуванню інтересів України в ООН", - йдеться у повідомленні.
Під час перебування у Нью-Йорку 27-28 березня планується низка зустрічей Клімкіна з іноземними партнерами та керівництвом ООН.