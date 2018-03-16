Климкин рассказал, жив ли еще "нормандский формат"

"Есть несколько аспектов. Я буду в ближайшие дни говорить с новым немецким министром Хайко Маасом очень подробно об этом. 23 марта в Киев приедет Ле Дриан (глава МИД Франции - ред.) м тоже будет очень детальный разговор. Конечно, можем организовать встречу министров иностранных дел, но мы не знаем, какое будет отношение Лаврова (глава МИД РФ - ред.). Такая встреча имеет смысл, если мы согласуем повестку дня, и для меня она очень понятна", - сказал глава МИД Украины, отвечая на вопрос, жив ли еще "нормандский формат".

По его словам, эти вопросы касаются безопасности, освобождения украинских заложников и политических заключенных, реальный формат миротворческой операции.

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"Мы должны работать над международной администрацией, международными полицейскими силами и только потом переходить к подготовке выборов. Эту логику мы согласовали со всеми - с США, Германией, Францией. И только Москве это не подходит, так как они настаивают, что это должно быть согласовано с оккупационной администрацией", - указал П.Климкин, отметив при этом, что за все, что происходит на территории оккупированного Донбасса - полную ответственность несет Москва.

"Согласен ли будет Лавров в ближайшее время встречаться в контексте российских выборов - посмотрим. Мы готовы, и я имею в виду не только Украину, но и Германию и Францию. Я считаю, что "нормандский формат" имеет потенциал, безусловно. Мы можем говорить и о контактах на уровне лидеров, но это можно делать только после российских выборов", - подчеркнул министр.

Напомним, Президент анонсировал встречу в "норманнском формате" на уровне дипсоветников.