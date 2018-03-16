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Клімкін розповів, чи живий ще "нормандський формат"

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КИЇВ. 16 березня. УНН. "Нормандський формат" має потенціал, навіть можна говорити про контакти на рівні лідерів "четвірки", але лише після російських виборів. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю ВВС Україна, передає УНН.

"Є декілька аспектів. Я буду найближчими днями говорити з новим німецьким міністром Хайко Маасом дуже детально про це. 23 березня до Києва приїде Жан-Ів Ле Дріан (голова МЗС Франції - ред.) і теж буде дуже детальна розмова. Звичайно, можемо організувати зустріч міністрів закордонних справ, але ми не знаємо, яке буде ставлення Лаврова. Така зустріч має сенс, якщо ми погодимо порядок денний, і для мене він дуже зрозумілий", - сказав голова МЗС України, відповідаючи на запитання, чи живий ще "нормандський формат".

З його слів, ці питання стосуються безпеки, звільнення українських заручників і політичних в'язнів, реальний формат миротворчої операції. 

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"Ми маємо працювати над міжнародною адміністрацією, міжнародними поліцейськими силами і тільки потім переходити до підготовки виборів. Цю логіку ми погодили з усіма - з США, Німеччиною, Францією. І тільки Москві це не підходить, оскільки вони наполягають, що це має бути погоджено з окупаційною адміністрацією", - зазначив П.Клімкін, зауваживши при цьому, що за все, що відбувається на території окупованого Донбасу - повну відповідальність несе Москва.

"Чи згоден буде Лавров найближчим часом зустрічатися в контексті російських виборів - подивимося. Ми готові, і я маю на увазі не тільки Україну, а й Німеччину та Францію. Я вважаю, що "нормандський формат" має потенціал, безумовно. Ми можемо говорити й про контакти на рівні лідерів, але це можна робити тільки після російських виборів", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, Президент анонсував зустріч у "норманському форматі" на рівні дипрадників.

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