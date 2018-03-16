Клімкін розповів, чи живий ще "нормандський формат"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. "Нормандський формат" має потенціал, навіть можна говорити про контакти на рівні лідерів "четвірки", але лише після російських виборів. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю ВВС Україна, передає УНН.
"Є декілька аспектів. Я буду найближчими днями говорити з новим німецьким міністром Хайко Маасом дуже детально про це. 23 березня до Києва приїде Жан-Ів Ле Дріан (голова МЗС Франції - ред.) і теж буде дуже детальна розмова. Звичайно, можемо організувати зустріч міністрів закордонних справ, але ми не знаємо, яке буде ставлення Лаврова. Така зустріч має сенс, якщо ми погодимо порядок денний, і для мене він дуже зрозумілий", - сказав голова МЗС України, відповідаючи на запитання, чи живий ще "нормандський формат".
З його слів, ці питання стосуються безпеки, звільнення українських заручників і політичних в'язнів, реальний формат миротворчої операції.
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"Ми маємо працювати над міжнародною адміністрацією, міжнародними поліцейськими силами і тільки потім переходити до підготовки виборів. Цю логіку ми погодили з усіма - з США, Німеччиною, Францією. І тільки Москві це не підходить, оскільки вони наполягають, що це має бути погоджено з окупаційною адміністрацією", - зазначив П.Клімкін, зауваживши при цьому, що за все, що відбувається на території окупованого Донбасу - повну відповідальність несе Москва.
"Чи згоден буде Лавров найближчим часом зустрічатися в контексті російських виборів - подивимося. Ми готові, і я маю на увазі не тільки Україну, а й Німеччину та Францію. Я вважаю, що "нормандський формат" має потенціал, безумовно. Ми можемо говорити й про контакти на рівні лідерів, але це можна робити тільки після російських виборів", - підкреслив міністр.
Нагадаємо, Президент анонсував зустріч у "норманському форматі" на рівні дипрадників.