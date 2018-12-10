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Климкин прокомментировал новые санкции ЕС

Киев • УНН

 • 8353 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Украина благодарит ЕС за решение наложить санкции на ответственных за псевдовыборы на Донбасе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter передает УНН.

Климкин прокомментировал новые санкции ЕС

"Благодарю ЕС за решение наложить санкции на ответственных за псевдовыборы на Донбассе. Сегодня в Брюсселе буду призывать министров ЕС дать четкий и комплексный ответ России на агрессию на море. Также обсудим с ЕС поддержку Азовском региона в связи с блокадой РФ Керченского пролива", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНН, министры иностранных дел Европейского Союза одобрили санкции в виде запрета на выдачу виз и замораживание активов против девяти лиц за организацию в ноябре "выборов" в ОРДЛО.

Ранее в ЕС заявили, что считают псевдовыборы, которые состоялись 11 ноября на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, незаконными, и их не признают, а вопрос санкций за их проведение находится в ведении Совета ЕС.

В то же время США после "выборов" в ОРДЛО также напомнили России о санкциях.

Добавим, фейковые виборы "Д/ЛНР" провели 11 ноября.

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