Климкин прокомментировал новые санкции ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Украина благодарит ЕС за решение наложить санкции на ответственных за псевдовыборы на Донбасе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter передает УНН.
"Благодарю ЕС за решение наложить санкции на ответственных за псевдовыборы на Донбассе. Сегодня в Брюсселе буду призывать министров ЕС дать четкий и комплексный ответ России на агрессию на море. Также обсудим с ЕС поддержку Азовском региона в связи с блокадой РФ Керченского пролива", - сказано в сообщении.
Как сообщал УНН, министры иностранных дел Европейского Союза одобрили санкции в виде запрета на выдачу виз и замораживание активов против девяти лиц за организацию в ноябре "выборов" в ОРДЛО.
Ранее в ЕС заявили, что считают псевдовыборы, которые состоялись 11 ноября на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, незаконными, и их не признают, а вопрос санкций за их проведение находится в ведении Совета ЕС.
В то же время США после "выборов" в ОРДЛО также напомнили России о санкциях.
Добавим, фейковые виборы "Д/ЛНР" провели 11 ноября.