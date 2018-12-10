Клімкін прокоментував нові санкції ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Україна дякує ЄС за рішення накласти санкції на відповідальних за псевдовибори на Донбасі.Про це заявиви міністр закордонних справ України Павло Клімкін у своєму Twitter передає УНН.
"Дякую ЄС за рішення накласти санкції на відповідальних за псевдовибори на Донбасі. Сьогодні в Брюсселі закликатиму міністрів ЄС дати чітку і комплексну відповідь Росії на агресію на морі. Також обговоримо з ЄС підтримку Азовському регіону у зв’язку із блокадою РФ Керченської протоки", - сказано у повідомлені.
Як повідомляв УНН, міністри закордонних справ Європейського Союзу схвалили санкції у вигляді заборони на видачу віз і заморожування активів проти дев'яти осіб за організацію у листопаді "виборів" в ОРДЛО.
Раніше у ЄС заявили, що вважають псевдовибори, які відбулися 11 листопада на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, незаконними, і їх не визнають, а питання санкцій за їхнє проведення перебуває у віданні Ради ЄС.
У той же час США після "виборів" в ОРДЛО також нагадали Росії про санкції.
Додамо, фейкові вибори "Д/ЛНР" провели 11 листопада.