Климкин прокомментировал ноту РФ по Договору о дружбе

"Получили от МИД РФ ноту в ответ на наше заявление о намерении не продлевать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, которую мы направили еще 21 сентября 2018. Как видите, ответить они не замедлили: спустя почти 6 месяцев и на 12 страниц. И все 12 страниц о том, что это вроде только сама Украина систематически нарушала Договор. Например, Соглашение об ассоциации с ЕС - это, по их мнению, тоже грубое нарушение. Как и все, что мы делаем, чтобы быть более демократическими, европейскими и, в конце концов, по-настоящему независимыми. Значит, все делаем правильно", - написал он.

Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел России в связи с прекращением действия с 1 апреля Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной направило ноту украинской стороне.



Ранее в МИД Украины заявляли, что не получили от РФ ответа после прекращения Договора о дружбе.

Закон о прекращении Договора о дружбе с Россией вступил в силу 12 декабря 2018.