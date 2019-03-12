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Клімкін прокоментував ноту РФ щодо Договору про дружбу

Клімкін прокоментував ноту РФ щодо Договору про дружбу

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Висловлені у ноті МЗС Росії обвинувачення у порушенні Україною Договору про дружбу свідчать про те, що наша країна все робить правильно. Про це написав у Facebook міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН. 

"Отримали від МЗС РФ ноту у відповідь на нашу заяву щодо наміру не продовжувати Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та РФ, яку ми направили ще 21 вересня 2018 року. Як бачите, з відповіддю вони не забарились: через майже 6 місяців і на 12 сторінок. І всі 12 сторінок про те, що це начебто лише сама Україна систематично порушувала Договір. Наприклад, Угода про Асоціацію з ЄС – це, на їх переконання, теж грубе порушення. Як і все, що ми робимо, аби бути більш демократичними, європейськими і, врешті-решт, по-справжньому незалежними. Значить, все робимо правильно", - написав він. 

Як повідомляв УНН, Міністерство закордонних справ Росії у зв'язку з припиненням дії з 1 квітня Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між РФ та Україною направило ноту українській стороні.

Раніше у МЗС України заявляли, що не отримали від РФ відповіді після припинення Договору про дружбу.

Закон про припинення Договору про дружбу з Росією набув чинності 12 грудня 2018 року.

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