Клімкін прокоментував ноту РФ щодо Договору про дружбу

"Отримали від МЗС РФ ноту у відповідь на нашу заяву щодо наміру не продовжувати Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та РФ, яку ми направили ще 21 вересня 2018 року. Як бачите, з відповіддю вони не забарились: через майже 6 місяців і на 12 сторінок. І всі 12 сторінок про те, що це начебто лише сама Україна систематично порушувала Договір. Наприклад, Угода про Асоціацію з ЄС – це, на їх переконання, теж грубе порушення. Як і все, що ми робимо, аби бути більш демократичними, європейськими і, врешті-решт, по-справжньому незалежними. Значить, все робимо правильно", - написав він.

Як повідомляв УНН, Міністерство закордонних справ Росії у зв'язку з припиненням дії з 1 квітня Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між РФ та Україною направило ноту українській стороні.



Раніше у МЗС України заявляли, що не отримали від РФ відповіді після припинення Договору про дружбу.

Закон про припинення Договору про дружбу з Росією набув чинності 12 грудня 2018 року.