Климкин о задержании активистов возле Дома профсоюзов: понимаю их эмоции
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Украинцы сегодня не имеют права свести свою историю и достоинство к нарезке фотографий, переименованию улиц и таким образом считать, что выполнили свой гражданский долг. Такое мнение озвучил на своей странице в Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя задержание активистов, протестовавших против открытия заведения быстрого питания в Доме профсоюзов на Майдане в годовщину начала революции Достоинства, передает УНН.
"Хорошо понимаю эмоции этих активистов, потому что возникает резонный вопрос: почему часть улицы Институтской перекрыто и названо в честь Героев Небесной Сотни, а Дом профсоюзов при этом к романтической легенде Майдана почему-то не попадает?" - написал министр.
Он заявил, что был и остается сторонником гражданских протестов в рамках правового поля. Климкин напомнил, что Украина претендует на звание правового европейского государства, и именно это было одной из ключевых идей Майдана.
"Сегодня мы не имеем права свести нашу историю и наше достоинство к нарезке фотографий, переименований улиц, псевдо-душевных постов по случаю важных дат, вздохов при словах "Революция Достоинства" и таким образом считать, что мы вроде выполнили свой гражданский долг", - написал Климкин.
Однако, по его словам, то, что произошло, свидетельствует, что многие в Украине воспринимают события пятилетней давности именно так.
"И когда сегодня читаешь резкие посты "об открытии ресторана с жареной курятиной в сожженном штабе революции", то невольно возникает вопрос: а действительно ли Майдан изменил наше коллективное сознание, или просто остался в нашей формальной памяти?" - добавил дипломат.
Как сообщал УНН, в ночь на 22 ноября в Киеве возле Дома профсоюзов члены праворадикальной организации С14 устроили акцию протеста против открытия кафе. После того, как ультраправые активисты зажгли пиротехнику и расписали стены возле заведения, полиция начала задерживать людей.
Позже задержанных возле Дома профсоюзов ультраправых активистов отпустили.