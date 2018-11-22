Климкин о задержании активистов возле Дома профсоюзов: понимаю их эмоции

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Украинцы сегодня не имеют права свести свою историю и достоинство к нарезке фотографий, переименованию улиц и таким образом считать, что выполнили свой гражданский долг. Такое мнение озвучил на своей странице в Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя задержание активистов, протестовавших против открытия заведения быстрого питания в Доме профсоюзов на Майдане в годовщину начала революции Достоинства, передает УНН.