Климкин поедет с рабочим визитом в Польшу
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Министр иностранных дел Павел Климкин посетит с рабочей поездкой в Польшу, где почтит память расстрелянных в Павлокоме украинцев. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.
В пятницу 2 марта П.Климкин посетит Львов с рабочей поездкой.
Программой пребывания в регионе предусматриваются встречи с руководством Львовской области, выступление перед преподавателями и студентами Львовского национального университета имени Ивана Франко.
Министр примет участие в возложении цветов к захоронениям Героев Небесной сотни и участников АТО на Лычаковском кладбище, а также к мемориалу воинам Украинской Галицкой армии и польских военных захоронений.
В субботу 3 марта состоится рабочий визит П.Климкина в Польшу для участия в поминальных мероприятиях, посвященных годовщине расстрелов украинский подразделениями польского подполья в с.Павлокома в марте 1945 года.
Как сообщал УНН, польский закон с запретом "бандеризму" сегодня, 1 марта, вступает в силу.