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Клімкін поїде з робочим візитом до Польщі

Клімкін поїде з робочим візитом до Польщі

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Міністр закордонних справ Павло Клімкін здійснить робочу поїздку до Польщі, де вшанує пам'ять розстріляних у Павлокомі українців. Про це повідомляє прес-служба МЗС України, передає УНН.

У п'ятницю 2 березня П.Клімкін відвідає Львів з робочою поїздкою.

Програмою перебування у регіоні передбачаються зустрічі з керівництвом Львівської області, виступ перед викладачами і студентами Львівського національного університету імені Івана Франка.

Міністр візьме участь у покладанні квітів до поховань Героїв Небесної сотні та учасників АТО на Личаківському цвинтарі, а також до меморіалу воїнам Української Галицької армії та польських військових поховань.

У суботу 3 березня відбудеться робочий візит П.Клімкіна до Польщі для участі у поминальних заходах, присвячених роковинам розстрілів українців підрозділами польського підпілля у с.Павлокома в березні 1945 року.

Як повідомляв УНН, польський закон із забороною "бандеризму" сьогодні, 1 березня, набуває чинності.

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