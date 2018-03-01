Клімкін поїде з робочим візитом до Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Міністр закордонних справ Павло Клімкін здійснить робочу поїздку до Польщі, де вшанує пам'ять розстріляних у Павлокомі українців. Про це повідомляє прес-служба МЗС України, передає УНН.
У п'ятницю 2 березня П.Клімкін відвідає Львів з робочою поїздкою.
Програмою перебування у регіоні передбачаються зустрічі з керівництвом Львівської області, виступ перед викладачами і студентами Львівського національного університету імені Івана Франка.
Міністр візьме участь у покладанні квітів до поховань Героїв Небесної сотні та учасників АТО на Личаківському цвинтарі, а також до меморіалу воїнам Української Галицької армії та польських військових поховань.
У суботу 3 березня відбудеться робочий візит П.Клімкіна до Польщі для участі у поминальних заходах, присвячених роковинам розстрілів українців підрозділами польського підпілля у с.Павлокома в березні 1945 року.
Як повідомляв УНН, польський закон із забороною "бандеризму" сьогодні, 1 березня, набуває чинності.