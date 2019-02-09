Климкин пожаловался на "клонов" в соцсетях

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"Раньше мои аккаунты в соцсетях пытались просто сломать или блокировать, теперь вот наплодили двойников. Будьте осторожны с тем, что и кого читаете. Провокаций и фейков чем дальше, тем больше. Будем работать над улучшением кибергигиены в сети", - отметил глава украинской дипломатии.

Напомним, согласно исследованию проекта "ЕС против дезинформации", половина фейковых новостей в РФ посвящены Украине.