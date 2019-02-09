Климкин пожаловался на "клонов" в соцсетях
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в социальных сетях начали появляться его страницы-двойники и посоветовал остерегаться провокаций и фейков. Об этом он написал в сообщении в своем подтвержденном аккаунте в Twitter, передает УНН.
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"Раньше мои аккаунты в соцсетях пытались просто сломать или блокировать, теперь вот наплодили двойников. Будьте осторожны с тем, что и кого читаете. Провокаций и фейков чем дальше, тем больше. Будем работать над улучшением кибергигиены в сети", - отметил глава украинской дипломатии.
Напомним, согласно исследованию проекта "ЕС против дезинформации", половина фейковых новостей в РФ посвящены Украине.