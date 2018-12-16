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Невідомі створили у Facebook фейкову сторінку Інституту нацпам’яті

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Невідомі створили у соцмережі Facebook фейковий аккаунт Українського інституту національної пам’яті. Про це йдеться в повідомленні на справжній сторінці ІНП у Facebook, передає УНН.

Невідомі створили у Facebook фейкову сторінку Інституту нацпам’яті

“Оця сторінка, що з’явилася учора — Інститут Національної Пам’яті — є фейковою. Просимо поскаржитися та не поширювати від неї дописів”, — зазначили у ІНП, розмістивши зображення фейкового акаунту.

В Інституті зазначили, що офіційна сторінка Українського інституту національної пам’яті має “галочку”, — позначку яка підтверджує справжність цієї сторінки.

“Таким чином користувачі можуть відрізнити справжню сторінку Інституту від фейкових і бути впевненими, що вся інформація, що публікується в стрічці, — достовірна”, — додали у ІНП.

Як повідомляв УНН, Міністерство охорони здоров’я цього тижня попередило про фейкові розпорядження під час військового стану.

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