МОЗ попередив про хвилю фейків у зв'язку з військовим станом

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
11 квітня, 18:06 • 29722 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 70942 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 58836 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 73971 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 90848 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 86497 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 171707 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 99894 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 72565 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 329110 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
1.2м/с
71%
Популярнi новини

Британія наполягає на укладенні угоди з ЄС щодо фінансування оборони на тлі політики Трампа - Bloomberg

11 квітня, 18:57 • 6004 перегляди

росіяни знайшли слабкі місця в обороні: у DeepState повідомили про активні просування ворога

11 квітня, 19:39 • 10065 перегляди

На ТОТ Запоріжжя набирає обертів мілітаризація молоді, – Центр нацсротиву

11 квітня, 20:03 • 8176 перегляди

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

23:07 • 14552 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

02:06 • 13237 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 171698 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 329102 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 262266 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 373183 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 383641 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 29705 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 15997 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 21256 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 27147 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 47993 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

МОЗ попередив про хвилю фейків у зв'язку з військовим станом

Київ • УНН

 • 7423 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Міністерство охорони здоров'я попереджає медзаклади про фейкові розпорядження під час військового стану. Один такий випадок зафіксували у міській лікарні Лисичанська Луганської області. Про це повідомила в. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

МОЗ попередив про хвилю фейків у зв'язку з військовим станом

“Днями до центральної Лисичанської лікарні ім. Титова надійшов лист нібито від Луганської ОДА. У листі було доручення провести підготовчі заходи у зв’язку із запровадженням воєнного стану. Згодом з’ясували, що лист підроблений та ОДА до лікарні нічого не надсилала”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Від імені НАЗК невідомі розсилають листи

За словами Міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, вкрай важливо, аби працівники медзакладів і департаментів охорони здоров’я по всій країні були вкрай пильними і ретельно перевіряли всю інформацію, яку отримують.

Провокатори можуть надсилати вказівки під приводом воєнного стану від імені керівних структур різного рівня. Підробки на перший погляд не відрізняються від офіційних листів: вони містять вихідний номер, підпис посадової особи та інші стандартні атрибути офіційних звернень.

“Такі листи можуть направлятися в окремі медзаклади або обласні управління охорони здоров’я з метою підірвати системну роботу”, — підсумувала Супрун.

МОЗ передало всю інформацію про інцидент у Генштаб ЗСУ, СБУ, а також Мінінформполітики України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні унеможливили підробку медичних довідок

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.

У результаті в десяти областях України і внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії до 26 грудня було введено воєнний стан. Зазначена Луганська область входить до їх переліку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$82,969.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,554.36