МОЗ попередив про хвилю фейків у зв'язку з військовим станом

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Міністерство охорони здоров'я попереджає медзаклади про фейкові розпорядження під час військового стану. Один такий випадок зафіксували у міській лікарні Лисичанська Луганської області. Про це повідомила в. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.