МОЗ попередив про хвилю фейків у зв'язку з військовим станом
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Міністерство охорони здоров'я попереджає медзаклади про фейкові розпорядження під час військового стану. Один такий випадок зафіксували у міській лікарні Лисичанська Луганської області. Про це повідомила в. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Днями до центральної Лисичанської лікарні ім. Титова надійшов лист нібито від Луганської ОДА. У листі було доручення провести підготовчі заходи у зв’язку із запровадженням воєнного стану. Згодом з’ясували, що лист підроблений та ОДА до лікарні нічого не надсилала”, — йдеться у повідомленні.
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За словами Міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, вкрай важливо, аби працівники медзакладів і департаментів охорони здоров’я по всій країні були вкрай пильними і ретельно перевіряли всю інформацію, яку отримують.
Провокатори можуть надсилати вказівки під приводом воєнного стану від імені керівних структур різного рівня. Підробки на перший погляд не відрізняються від офіційних листів: вони містять вихідний номер, підпис посадової особи та інші стандартні атрибути офіційних звернень.
“Такі листи можуть направлятися в окремі медзаклади або обласні управління охорони здоров’я з метою підірвати системну роботу”, — підсумувала Супрун.
МОЗ передало всю інформацію про інцидент у Генштаб ЗСУ, СБУ, а також Мінінформполітики України.
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Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.
У результаті в десяти областях України і внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії до 26 грудня було введено воєнний стан. Зазначена Луганська область входить до їх переліку.