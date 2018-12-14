Минздрав предупредил о волне фейков в связи с военным положением

“На днях в центральную Лисичанскую больницу им. Титова поступило письмо якобы от Луганской ОГА. В письме было поручение провести подготовительные мероприятия в связи с введением военного положения. Впоследствии выяснили, что письмо поддельное и ОГА в больницу ничего не посылала”, - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От имени НАПК неизвестные рассылают письма

По словам Министра здравоохранения Ульяны Супрун, крайне важно, чтобы работники медучреждений и департаментов здравоохранения по всей стране были крайне бдительными и тщательно проверяли всю информацию, которую получают.

Провокаторы могут присылать указания под предлогом военного положения от имени руководящих структур различного уровня. Подделки на первый взгляд не отличаются от официальных писем: они содержат исходный номер, подпись должностного лица и другие стандартные атрибуты официальных обращений.

“Такие письма могут направляться в отдельные медучреждения или областные управления здравоохранения с целью подорвать системную работу”, — подытожила Супрун.

Минздрав передал всю информацию об инциденте в Генштаб ВСУ, СБУ, а также Мининформполитики Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине сделали невозможной подделку медицинских справок

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В результате в десяти областях Украины и внутренних водах Азово-Керченской акватории до 26 декабря было введено военное положение . Упоминавшаяся Луганская область входит в их число.