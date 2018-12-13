Від імені НАЗК невідомі розсилають листи
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Національне агентство із запобігання корупції повідомило про факт вірусної розсилки від імені Агентства. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАЗК, передає УНН.
“До уваги ЗМІ та суб’єктів декларування! 12 грудня через електронні засоби комунікації на адреси державних службовців було розіслано листа (адреса відправника [email protected]), який містить логотип Національного агентства і прохання пройти анкетування”, — попередили в НАЗК.
Національне агентство з питань запобігання корупції заявляє, що не складало та не розсилало листа з опитуванням державних службовців, та просить у разі надходження такого повідомлення не відкривати його, не завантажувати та не переходити за запропонованими посиланнями.
У НАЗК звертають увагу, що усі повідомлення від Національного агентства надходять виключно з домену gov.ua.
Про факт вірусної розсилки листів від імені Національного агентства уповноважені особи НАЗК повідомлять відповідні правоохоронні органи.
Нагадаємо, у вересні у НАЗК вже попереджали, що декларантам від імені агентства телефонують шахраї.