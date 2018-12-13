От имени НАПК неизвестные рассылают письма
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило о факте вирусной рассылки от имени Агентства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК, передает УНН.
“Вниманию СМИ и субъектов декларирования! 12 декабря через электронные средства коммуникации в адрес государственных служащих было разослано письмо (адрес отправителя [email protected]), который содержит логотип Национального агентства и просьбы пройти анкетирование”, - предупредили в НАПК.
Национальное агентство по предупреждению коррупции заявляет, что не составляло и не рассылало письма с опросом государственных служащих, и просит в случае поступления такого сообщения не открывать его, не загружать и не переходить по предложенным ссылкам.
В НАПК обращают внимание, что сообщения от Национального агентства поступают исключительно из домена gov.ua.
О факте вирусной рассылки писем от имени Национального агентства уполномоченные лица НАПК сообщат соответствующие правоохранительные органы.
Напомним, в сентябре в НАПК уже предупреждали, что декларантам от имени агентства звонят мошенники.