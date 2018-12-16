Неизвестные создали в Facebook фейковою страницу Института нацпамяти
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Неизвестные создали в соцсети Facebook фейковый аккаунт Украинского института национальной памяти. Об этом говорится в сообщении на настоящей странице ИНП в Facebook, передает УНН.
"Эта страница, появившаяся вчера - Институт Национальной Памяти - фейковая. Просим пожаловаться и не распространять от нее сообщений", - отметили в ИНП, разместив изображение фейкового аккаунта.
В Институте отметили, что официальная страница Украинского института национальной памяти имеет "галочку", - отметку которая подтверждает подлинность этой страницы.
"Таким образом пользователи могут отличить настоящую страницу Института от фейковой и быть уверенными, что вся информация, публикуемой в ленте, - достоверная", - добавили в ИНП.
Как сообщал УНН, Министерство здравоохранения этой неделе предупредило о фейковых распоряжениях во время военного положения.