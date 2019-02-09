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22 березня, 17:51 • 113917 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 186802 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 159329 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 158184 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 146245 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 127377 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 170314 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 173110 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 158841 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 289494 перегляди

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Клімкін поскаржився на "клонів" у соцмережах

Клімкін поскаржився на "клонів" у соцмережах

Київ • УНН

 • 10830 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що у соціальних мережах почали з'являтися його сторінки-двійники і порадив остерігатися провокацій та фейків. Про це він написав у повідомленні у своєму підтвердженому акаунті у Twitter, передає УНН.

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"Раніше мої акаунти у соцмережах намагалися просто зламати чи блокувати, тепер от наплодили двійників. Будьте обачними з тим, що і кого читаєте. Провокацій та фейків чим далі, тим більше. Будемо працювати над покращенням кібергігієни у мережі", - вказав голова української дипломатії.

Нагадаємо, згідно з дослідженням проекту "ЄС проти дезінформації", половина фейкових новин у РФ присвячені Україні.

Українські Національні Новини

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