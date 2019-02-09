Клімкін поскаржився на "клонів" у соцмережах

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"Раніше мої акаунти у соцмережах намагалися просто зламати чи блокувати, тепер от наплодили двійників. Будьте обачними з тим, що і кого читаєте. Провокацій та фейків чим далі, тим більше. Будемо працювати над покращенням кібергігієни у мережі", - вказав голова української дипломатії.

Нагадаємо, згідно з дослідженням проекту "ЄС проти дезінформації", половина фейкових новин у РФ присвячені Україні.