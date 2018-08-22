Климкин озвучил позицию МИД о прекращении пассажирского сообщения с РФ

“Мы, конечно, должны говорить о том, каким образом ограничить любое воздействие агрессора. Но это не должно быть во внутриполитическом контексте — это должно быть именно в контексте борьбы против РФ”, — заявил министр, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли МИД инициативу Мининфраструктуры о прекращении пассажирских перевозок с Россией.

По его словам, реальность заключается в том, что Украина находится в состоянии войны с РФ, но даже во время войны есть сотни украинский, путешествующих или находятся на территории России по личным, семейным причинам или по работе.

“Мы честно должны посмотреть на эту проблему в общих чертах, а не путем политических лозунгов. Я готов обсуждать эту проблему, но она должна быть решена именно в контексте борьбы с Россией как агрессором и с пониманием, что украинцы не должны страдать... Мы должны понять, как контролировать, кто ездит и как ездит, но если мы не даем возможность посетить своих родственников в России и наоборот, тогда возникают человеческие вопросы. Поэтому я говорю, что этот вопрос надо посмотреть в целом. Я к этому отношусь очень сдержанно. Но нужно рассмотреть все аспекты”, - сказал он.

Как сообщал УНН, Мининфраструктуры допускает возможность прекращения пассажирского железнодорожного сообщения с Москвой.