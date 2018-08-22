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Клімкін озвучив позицію МЗС щодо припинення пасажирського сполучення з РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. У МЗС готові обговорити питання щодо припинення залізничного сполучення з Росією, але воно має бути вирішене в контексті боротьби з Росією як агресором і з розумінням, що українці не мають постраждати. Про це заявив у середу міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.

Клімкін озвучив позицію МЗС щодо припинення пасажирського сполучення з РФ

“Ми, звичайно, маємо говорити про те, яким чином обмежити будь-який вплив агресора. Але це не має бути у внутрішньополітичному контексті — це має бути саме в контексті боротьби проти РФ”, — заявив міністр, відповідаючи на запитання щодо того, чи підтримує МЗС ініціативу Мінінфраструктури про припинення пасажирських перевезень з Росією.

За його словами, реальність полягає в тому, що Україна перебуває у стані війни з РФ, але навіть під час війни є сотні українців, які подорожують чи перебувають на території Росії з особистих, сімейних причин або по роботі.

“Ми чесно маємо подивитись на цю проблему загально, а не шляхом політичних гасел. Я готовий обговорювати цю проблему, але вона має бути вирішена саме в контексті боротьби з Росією як агресором і розуміючи, що українці не мають страждати... Ми маємо зрозуміти, як контролювати, хто їздить і як їздить, але якщо ми не даємо можливість відвідати своїх родичів в Росії і навпаки, тоді виникає людське питання. Тому я кажу, що це питання треба подивитися разом. Я до цього ставлюсь дуже стримано. Але потрібно розглянути всі аспекти”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, Мінінфраструктури допускає можливість припинення пасажирського залізничного сполучення із Москвою.

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