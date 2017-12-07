Климкин обсудил с коллегой из Финляндии возможность размещения миротворцев на Донбассе

"Стороны также затронули вопросы дальнейшего взаимодействия как в рамках европейских, так и международных структур, включая вопросы размещения миротворцев на Донбассе", - говорится в сообщении.

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Также, по информации МИД, министры обсудили текущее состояние украинского-финляндского политического диалога, в частности вопросы сотрудничества в преодолении российской агрессии и поддержки реформ в Украине.

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