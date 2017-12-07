Климкин обсудил с коллегой из Финляндии возможность размещения миротворцев на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни на полях Совета министров ОБСЕ обсудили возможность размещения на Донбассе миротворческой миссии и многие другие вопросы сотрудничества, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД.
"Стороны также затронули вопросы дальнейшего взаимодействия как в рамках европейских, так и международных структур, включая вопросы размещения миротворцев на Донбассе", - говорится в сообщении.
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Также, по информации МИД, министры обсудили текущее состояние украинского-финляндского политического диалога, в частности вопросы сотрудничества в преодолении российской агрессии и поддержки реформ в Украине.
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