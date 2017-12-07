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Клімкін обговорив з колегою з Фінляндії можливість розміщення миротворців на Донбасі

Клімкін обговорив з колегою з Фінляндії можливість розміщення миротворців на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час зустрічі з міністром закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні на полях Ради міністрів ОБСЄ обговорили можливість розміщення на Донбасі миротворчої місії та багато інших питань співпраці, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби МЗС.

“Сторони також торкнулися питання подальшої взаємодії як в рамках європейських, так і міжнародних структур, включаючи питання розміщення миротворців на Донбасі”, — йдеться у повідомленні.

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Також, за інформацією МЗС, міністри обговорили поточний стан українсько-фінляндського політичного діалогу, зокрема питання співпраці у подоланні російської агресії та підтримки реформ в Україні.

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