Климкин назвал "рецепт" безопасного судоходства в Украине

"В России есть Черноморский флот и Балтийский флот. И ими управляют одни и те же люди из Кремля, для которых не существует никаких красных линий. Представьте себе, на что способна Россия в Балтийском море, если ей придется защищать "Северный поток-2"? В сложившейся ситуации для обеспечения безопасности судоходства нам критически необходимы усовершенствованные механизмы и элементы международного присутствия и международного мониторинга в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. И мы уже работаем над этим вопросом с нашими польскими партнерами", - отметил мин Истр иностранных дел Украины.

Напомним, 1 декабря премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе проведенных в субботу в Аргентине на полях саммита G20 переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным выразил надежду на то, что российская сторона освободит украинских моряков, которые были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе.

Как сообщал УНН, 1 декабря премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что попросил президента РФ Владимира Путина освободить украинских моряков, которые были захвачены российскими пограничниками в Керченском проливе.