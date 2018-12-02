Климкин назвал "рецепт" безопасного судоходства в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Для обеспечения безопасности судоходства Украины необходимые международное присутствие и международный мониторинг в Черном и Азовском морях. Об этом на своей странице в Facebook отметил Павел Климкин после встречи с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем, передает УНН.
"В России есть Черноморский флот и Балтийский флот. И ими управляют одни и те же люди из Кремля, для которых не существует никаких красных линий. Представьте себе, на что способна Россия в Балтийском море, если ей придется защищать "Северный поток-2"? В сложившейся ситуации для обеспечения безопасности судоходства нам критически необходимы усовершенствованные механизмы и элементы международного присутствия и международного мониторинга в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. И мы уже работаем над этим вопросом с нашими польскими партнерами", - отметил мин Истр иностранных дел Украины.
Напомним, 1 декабря премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе проведенных в субботу в Аргентине на полях саммита G20 переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным выразил надежду на то, что российская сторона освободит украинских моряков, которые были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе.
Как сообщал УНН, 1 декабря премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что попросил президента РФ Владимира Путина освободить украинских моряков, которые были захвачены российскими пограничниками в Керченском проливе.