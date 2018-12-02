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Клімкін назвав "рецепт" безпечного судноплавства в Україні

Клімкін назвав "рецепт" безпечного судноплавства в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Для забезпечення безпеки судноплавства Україні необхідні міжнародна присутність та міжнародний моніторинг у Чорному та Азовському морях. Про це на своїй сторінці у Facebook наголосив Павло Клімкін після зустрічі із міністром закордонних справ Польщі Яцеком Чапутовічем, передає УНН.

"У Росії є Чорноморський флот і Балтійський флот. І ними керують одні й ті самі люди з Кремля, для яких не існує жодних червоних ліній. Уявіть собі, на що здатна Росія у Балтійському морі, якщо їй доведеться захищати "Північний потік-2”? У ситуації, що склалася, для забезпечення безпеки судноплавства нам критично необхідні вдосконалені механізми та елементи міжнародної присутності та міжнародного моніторингу у Чорному та Азовському морях та Керченській протоці. І ми вже працюємо над цим питанням з нашими польськими партнерами", - зазначив міністр закордонних справ України.

Нагадаємо, 1 грудня прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе у ході проведених у суботу в Аргентині на полях саміту G20 переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним висловив надію на те, що російська сторона звільнить українських моряків, які були затримані російськими прикордонниками в Керченській протоці. 

Як повідомляв УНН, 1 грудня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що попросив президента РФ Володимира Путіна звільнити українських моряків, які були захоплені російськими прикордонниками в Керченській протоці.

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