Климкин и Джонсон обсудили угрозы, которые несет российская агрессия

"Министры иностранных дел Украины Павел Климкин и Великобритании Борис Джонсон в рамках G7 среди прочего обсудили новейшие угрозы и вызовы, которые несет гибридная российская агрессия", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в посольстве, Климкин обсудил с лидерами украинской общины Канады дальнейшие шаги по консолидации международной поддержки Украины.

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Напомним, сегодня в Торонто началось спецзаседание по Украине в рамках G7.

Как сообщал УНН, участие министра иностранных дел Украины в мероприятии должно способствовать надлежащему отражению "украинского вопроса" в дискуссиях и итоговых документах G7 в 2018 году.