Клімкін і Джонсон обговорили загрози, які несе російська агресія
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Міністри закордонних справ України Павло Клімкін та Великої Британії Борис Джонсон у рамках G7 обговорили новітні загрози, які несе гібридна російська агресія. Про це йдеться у повідомленні посольства України в Канаді у Twitter, передає УНН.
"Міністри закордонних справ України Павло Клімкін та Великої Британії Борис Джонсон у рамках G7 серед іншого обговорили новітні загрози та виклики, які несе гібридна російська агресія", - йдеться у повідомленні.
Крім того, як відзначили у посольстві, Клімкін обговорив із лідерами української громади Канади подальші кроки із консолідації міжнародної підтримки України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Політолог заявив, що “Велика сімка” чекає на поради Києва щодо РФ
Нагадаємо, сьогодні у Торонто розпочалось спецзасідання щодо України у рамках G7.
Як повідомляв УНН, участь міністра закордонних справ України у заході має сприяти належному відображенню “українського питання” у дискусіях та підсумкових документах G7 у 2018 році.