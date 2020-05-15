Кличко заявил, что крупные торговые центры в Киеве надо открывать после возобновления работы метро
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Большие торговые центры в столице надо открывать после возобновления работы метрополитена. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время эфира на одном из украинских телеканалов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу городского главы.
“Большие торговые центры надо открывать после возобновления работы метро. Нужно понимать, что люди добираются на работу общественным транспортом. В том числе и в крупные торговые центры. Это понимают и владельцы бизнеса в этих центрах”, — отметил мэр Киева.
По его словам, открытие ТРЦ состоится также при снижении количества больных коронавирусом и соблюдении владельцами и посетителями торговых центров строгих правил безопасности.
“Мы будем учитывать динамику распространения заболевания. Если эпидемическая ситуация не будет ухудшаться, то открытие торговых центров будет следующим этапом ослабления ограничений. Надеюсь, что это произойдет до конца мая. — Что и метро, и такие центры мы сможем открыть”, — отметил Кличко.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 17 330 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 476 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.