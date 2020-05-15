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Кличко заявив, що великі торговельні центри у Києві треба відкривати після відновлення роботи метро

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Великі торговельні центри в столиці треба відкривати після відновлення роботи метрополітену. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко під час ефіру на одному з українських телеканалів, передає УНН із посиланням на пресслужбу міського голови.

Кличко заявив, що великі торговельні центри у Києві треба відкривати після відновлення роботи метро

“Великі торговельні центри треба відкривати після відновленням роботи метро. Потрібно розуміти, що люди добираються на роботу громадським транспортом. Зокрема, й до великих торговельних центрів. Це розуміють і власники бізнесу в цих центрах”, — зазначив мер Києва.

За його словами, відкриття ТРЦ відбудеться також за умови зниження кількості хворих на коронавірус та дотримання власниками і відвідувачами торговельних центрів суворих правил безпеки.

“Ми будемо зважати на динаміку розповсюдження захворювання. Якщо епідемічна ситуація не погіршуватиметься, то відкриття торговельних центрів буде наступним етапом послаблення обмежень. Сподіваюся, що це відбудеться до кінця травня. — Що і метро, і такі центри ми зможемо відкрити”, — зазначив Кличко.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 17 330 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 476 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.

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