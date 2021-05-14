Кличко защищает киевских коррупционеров - Верещук

"Подчиненные Кличко уже неоднократно попадали в коррупционные скандалы. Например, его первый заместитель господин Поворозник, которого буквально "за руку" схватили правоохранители на взятке прямо в кабинете", - напомнила депутат.

По ее словам, вместо того, чтобы сотрудничать со следствием, Кличко называл это политическим давлением.

"Если есть коррупция, а она есть и Кличко не раз сам говорил об этом, и он обращается по этому поводу в правоохранительные органы. Если так случилось, что и в Зеленстрое, и Киевсвете, Киевавтодоре. То наоборот заявление главы должно было выглядеть так, что я как мэр сделаю все от меня зависящее чтобы коррупции в городе не было, я буду способствовать, всячески информировать общество которое меня выбрало", - отметила Верещук.

Депутат рассказала, что Кличко должен быть первым, кто должен говорить о том, что происходит с взятками, с разрешениями на строительство и тому подобное.

"Мэру помогают даже правоохранительные органы, Офис, так в чем разочарование? Наоборот, это должно быть импульсом, стать хорошим шагом к самоочищению. Теперь вопрос: Если Кличко этого не знал, то соответствует ли он занимаемой должности? Если знал и покрывал, то сейчас и в дальнейшем его действия должны свидетельствовать о том, что это не так. Потому что тогда - это соучастие", - отметила политик.