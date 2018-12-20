Кличко: за последние годы Киев закупил 45 современных трамваев, 103 троллейбуса и 100 автобусов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В столице, на базе депо имени Шевченко, обустроили сервисный центр по обслуживанию трамваев PESA. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко журналистам, подводя итоги работы городской власти за 2018 год. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Виталия Кличко.
"Это - практический шаг к созданию совместного предприятия, где будут собирать уже киевские трамваи. В целом, за последние несколько лет город закупил 45 современных трамваев, 103 новых троллейбуса и 100 новых автобусов", - отметил мэр.
Кличко также отметил, что в 2018-м было обновлено еще две станции скоростного трамвая - "ул. Генерала Потапова" и "Вацлава Гавела". В городе установлено более 70 новых современных остановок общественного транспорта.
Пока, по словам мэра, тестируют работу электронного билета. Эта система заработает в столице в ближайшее время. Весь коммунальный транспорт города уже оборудован специальными устройствами - валидаторами для фиксирования оплаты за проезд.
"Киев - современный город. И мы внедряем новейшие технологии и в общественном транспорте тоже. Так уже работает система Apple Pay в подземке и киевском фуникулере. В метро карточками всех платежных систем и приложениями Apple и Google воспользовались более 100 тысяч пассажиров", - отметил Кличко.
Он также подчеркнул, что город фактически начал строительство метро на Виноградарь. "По итогам корректировки бюджета - 2018 нам удалось вернуть 1,1 млрд гривен на строительство станций. В следующем же году на это строительство будет направлено еще 2,5 млрд гривен", - заявил Кличко.
Напомним, городские власти Киева постепенно заменяет старую коммунальную технику на новую - более эффективную и функциональную.