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Кличко: ми поступово замінюємо стару комунальну техніку на нову, більш

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Міська влада Києва поступово замінює стару комунальну техніку на нову – більш ефективну та багатофункціональну. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив мер столиці Віталій Кличко, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

Кличко: ми поступово замінюємо стару комунальну техніку на нову, більш

Він нагадав, що тільки у 2018 році місто придбало 78 одиниць комунальної техніки, в тому числі 44 трактори та 10 міні-навантажувачів.

"Втім, місту не вистачає ще 200 одиниць такої багатофункціональної техніки. І ми продовжуємо купувати нову техніку замість старої, яка неефективна та витрачає багато пального. Ми зараз, наприклад, купуємо два снігоплавильних комплекси, - зазначив мер. – До цього часу ми витрачали велику кількість ресурсів, аби сніг з вулиць вивозити за місто", - сказав Кличко.

За словами мера, комплекси закупили в Канаді. Техніка - надійна та перевірна більш суворими канадськими зимами. Також Кличко зазначив, що місто зробило великий крок щодо управління комунальною технікою під час надзвичайних ситуацій, відкривши диспетчерський центр з моніторингу.

"Ми беремо найкращі приклади, які працюють у всьому світі. Реалізовуємо цей досвід у нас. І це допомагає набагато ефективніше використовувати і техніку, і людський потенціал - всі ресурси, які в нас є, для того, аби швидше прибирати вулиці від снігу", - підкреслив мер столиці.

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