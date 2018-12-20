Кличко: за останні роки Київ закупив 45 сучасних трамваїв, 103 тролейбуси та 100 автобусів

КИЇВ. 20 грудня. УНН. У столиці, на базі депо імені Шевченка, облаштували сервісний центр з обслуговування трамваїв PESA. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко журналістам, підбиваючи підсумки роботи міської влади за 2018 рік. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Віталія Кличка.