Кличко: за останні роки Київ закупив 45 сучасних трамваїв, 103 тролейбуси та 100 автобусів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У столиці, на базі депо імені Шевченка, облаштували сервісний центр з обслуговування трамваїв PESA. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко журналістам, підбиваючи підсумки роботи міської влади за 2018 рік. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Віталія Кличка.
"Це - практичний крок до створення спільного підприємства, де збиратимуть вже київські трамваї. Загалом, за останніх кілька років місто закупило 45 сучасних трамваїв, 103 нових тролейбуси та 100 нових автобусів", - відзначив мер.
Кличко також зазначив, що у 2018-му було оновлено ще дві станції швидкісного трамваю - "вул. Генерала Потапова" та "Вацлава Гавела". У місті встановлено понад 70 нових сучасних зупинок громадського транспорту.
Поки що, за словами мера, тестують роботу електронного квитка. Ця система запрацює в столиці найближчим часом. Увесь комунальний транспорт міста вже обладнано спеціальними пристроями – валідаторами для фіксування оплати за проїзд.
"Київ – сучасне місто. І ми впроваджуємо новітні технології і в громадському транспорті теж. Так вже працює система Apple Pay у підземці та київському фунікулері. У метро картками всіх платіжних систем і додатками Apple та Google скористалися понад 100 тисяч пасажирів", - зазначив Кличко.
Він також підкреслив, що місто фактично розпочало будівництво метро на Виноградар. "За підсумками коригування бюджету - 2018 нам вдалося повернути 1,1 млрд гривень на будівництво станцій. Наступного ж року на це будівництво буде направлено ще 2,5 млрд гривень", - заявив Кличко.
Нагадаємо, міська влада Києва поступово замінює стару комунальну техніку на нову – більш ефективну та багатофункціональну.