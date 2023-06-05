Кличко потратил 1,2 млрд грн киевлян на неработающие укрытия, - блогер

“Эта цифра не выдумка каких-то мнимых “недоброжелателей” городского головы - он сам ее обнародовал, дословно: “В прошлом году город выделил 320 млн гривен. В этом году - более 900 миллионов. То есть, в общем - 1,2 миллиарда гривен из городского бюджета выделили районам на обустройство укрытий”. Сумма немалая. Но Кличко настаивает на том, что деньги отдали районам и спрашивать надо именно с них. А спрашивать есть о чем, потому что 1 июня, в День защиты детей, в Киеве три человека, среди которых один ребенок, погибли - их убили обломки сбитой российской ракеты из-за того, что они не смогли попасть в закрытое укрытие”, - напомнил Кулик.

Он отметил, что, как оказалось по результатам проверок комиссии по ревизии укрытий Киева всего за первый день работы, которые обнародовал министр стратегической промышленности Александр Камышин, 33% укрытий были непригодными для выполнения этой функции, а 11% - просто закрыты.

“Это через три дня после трагедии… Не споря с тем, что за выделенные на укрытия деньги и (не)выполненную работу надо спрашивать у руководства районов, хочется узнать у Виталия Кличко: так чего вы не спрашивали? Тема укрытий начала подниматься еще перед началом масштабного вторжения, вы тоже о них говорили, вы выделили огромные средства на их обустройство - и ни разу не спросили, не проверили: на что, как, насколько эффективно были потрачены средства киевлян”, - возмутился политолог.

Эксперт напомнил, что киевляне выбрали Кличко мэром в том числе и чтобы он разумно тратил средства общества и заботился о безопасности людей. Вместо этого тот “спустил” 1,2 миллиарда гривен, “не интересуясь их судьбой”.

“Он (мэр. - Ред) рассказывал об укрытиях, не интересуясь их реальным состоянием - хотя в соцсетях и СМИ полно материалов о том, что это состояние было и остается неудовлетворительным. Итак, в итоге. Виталий Кличко имел все возможности навести порядок с подготовкой укрытий в Киеве, но не сделал этого. Он мог проконтролировать деятельность районных чиновников, мог держать руку на пульсе использования выделенных денег. Он в конце концов мог постоянно ездить по укрытиям, инспектировать их, выписывать выговоры чиновникам, которые не навели с ними порядок - однако впервые за полтора года проинспектировал укрытия только после трагедии с гибелью людей. Более того - как хозяин города, он не просто мог, а должен был это делать. Однако не сделал, а теперь рассказывает, что все вопросы не к нему... Но киевляне уже хорошо увидели цену словам Кличко - и больше не хотят видеть его главой своего города”, - констатировал Виталий Кулик.