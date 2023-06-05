Кличко витратив 1,2 млрд грн киян на непрацюючі укриття, - блогер

“Ця цифра не вигадка якихось уявних “недоброзичливців” міського голови - він сам її оприлюднив, дослівно: “Минулого року місто виділило 320 млн гривень. Цього року - більш, як 900 мільйонів. Тобто, загалом - 1,2 мільярди гривень з міського бюджету виділили районам на облаштування укриттів”. Сума чимала. Але ж Кличко наполягає на тому, що гроші віддали районам і питати треба саме з них. А питати є про що, бо 1 червня, у День захисту дітей, в Києві троє людей, серед яких одна дитина, загинули - їх вбили уламки збитої російської ракети через те, що вони не змогли потрапити у зачинене укриття”, - нагадав Кулик.

Він зазначив, що, як виявилося за результатами перевірок комісії по ревізії укриттів Києва всього за перший день роботи, які оприлюднив міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін, 33% укриттів були непридатними для виконання цієї функції, а 11% - просто зачинені.

“Це через три дні після трагедії… Не сперечаючись з тим, що за виділені на укриття гроші та (не)виконану роботу треба питати у керівництва районів, хочеться довідатися у Віталія Кличка: то чого ви не питали? Тема укриттів почала підніматися ще перед початком масштабного вторгнення, ви теж про них казали, ви виділили шалені кошти на їхнє облаштування - і жодного разу не спитали, не перевірили: на що, як, наскільки ефективно було витрачено кошти киян”, - обурився політолог.

Експерт нагадав, що кияни обрали Кличка мером в тому числі і щоб він розумно витрачав кошти громади і піклувався про безпеку людей. Натомість той “зпустив” 1,2 мільярди гривень, “не цікавлячись їх долею”.

“Він (мер. - Ред) розповідав про укриття, не цікавлячись їхнім реальним станом - хоча у соцмережах і ЗМІ повно матеріалів про те, що цей стан був і залишається незадовільним. Отже, у підсумку. Віталій Кличко мав всі можливості навести лад з підготовкою укриттів в Києві, але не зробив цього. Він міг проконтролювати діяльність районних чиновників, міг тримати руку на пульсі використання виділених грошей. Він зрештою міг постійно їздити по укриттях, інспектувати їх, виписувати догани чиновникам, які не навели з ними лад - проте вперше за півтора роки проінспектував укриття лише після трагедії з загибеллю людей. Ба більше - як хазяїн міста, він не просто міг, а МАВ це робити. Проте не зробив, а тепер розповідає, що всі питання не до нього... Але кияни вже добре побачили ціну словам Кличка - і більше не хочуть бачити його головою свого міста”, - констатував Віталій Кулик.