"В мае прошлого года мы открыли первую очередь парка" Наталка ", ставший" золотым "стандартом для всех зеленых зон столицы. Сегодня представляем результаты обновления второй части парка. Эта зеленая зона является местом отдыха для более 300 000 жителей Оболонского района ", - сказал Кличко и напомнил, что эту парковую зону были спасены от застройки.

В рамках второй очереди в парке "Наталка" сделали капремонт на общей площади почти 7 га. Здесь провели работы по благоустройству и обустройству дорожек, нового освещения, оросительной системы. Укрепили и прибрежную зону. Берег укреплен конструкциями из натурального камня. Установлено декоративную обзорную беседку, с которой открывается вид на Днепр.

В парке "Наталка" также оснащены пандусы, чтобы людям с инвалидностью было комфортно отдыхать.

Также обустроены 2 современных многофункциональных поля для игры в футбол, баскетбол, волейбол, установленный площадка "ворк-аут" с 32 элементами.

"Киевляне со всего города приезжают сюда каждый день. А в выходные здесь очень много людей. Наша задача - чтобы киевляне отдыхали не только в этом парке, а обустроить такого стандарта парки в каждом районе нашего города. И мы это делаем! Мы открываем новые парки, скверы, зоны отдыха ", - подчеркнул Кличко и добавил, что сегодня городская власть работает над обновлением и третьей очереди парка.

Также активные ремонтные работы продолжаются в парке "Партизанской славы" (Дарницкий район), Сырецком (Шевченковский район), парка "Совки" (Соломенский район), парке "Победа" (Днепровский район), парка вдоль проспекта Шухевича (Деснянский район) . Уже на следующей неделе будут проведены торги для начала работ в Куреневском парке (Подольский район).

Напомним, в этом году ко Дню города после капремонта открыли обновленный парк "Владимирская горка". Только за последний месяц - парк "Отрадный" в Соломенском районе, первую очередь парке "Победа" в Днепровском районе. В начале июля - сквер на Подоле возле кинотеатра "Октябрь".